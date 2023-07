F1 | Red Bull, Verstappen incontentabile: “Non sono riuscito ad avere il vantaggio che avrei voluto”

Un’altra vittoria per Max Verstappen, che all’inizio del Gran Premio di Gran Bretagna deve aver tremato almeno un po’. Sul circuito di casa, entrambe le McLaren hanno avuto uno sprint eccezionale in partenza, con Norris che ha subito preso la leadership e Piastri che ha invece tentato di prendere la posizione sull’olandese alla Copse, senza riuscirci. Ci vogliono solo cinque tornate perché il due volte campione del mondo si riprenda ciò che gli appartiene, la prima posizione, con Norris che si mette da parte, conscio che quella con Max non è la sua gara. E la realtà è che, al momento, nessuno sembra essergli rivale: a Silverstone il gap dal resto del gruppo non è così esagerato – complici forse le basse temperature – ma è chiaro ancora una volta che solo Verstappen sembra essere artefice del suo destino, e per quanto non lo dimostri, non può fare altro che godersi queste vittorie, volando verso quello che sarà il suo terzo titolo in carriera.

“Non è stata una partenza ideale; nel primo stint, dopo essere tornato in testa abbiamo aperto il gap, la vettura funziona bene, ma dopo la Safety Car abbiamo montato le soft, che si surriscaldavano piuttosto in fretta e non sono riuscito ad avere il vantaggio che avrei voluto – ha dichiarato il due volte campione del mondo – quella di Silverstone è una pista molto veloce, su cui non è semplice fare la differenza. Ad un certo punto avevamo comunque nove secondi, che non è così male. Non so se potrei riuscire a vincere anche il costruttori da solo, ma dobbiamo continuare così. Le cose vanno alla grande, ma vogliamo che entrambe le macchine facciano più punti possibile”.