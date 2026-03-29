F1 GP Giappone | Antonelli trionfa a Suzuka: “Presto per pensare al campionato, ma siamo sulla strada giusta”

La crescita di Andrea Kimi Antonelli continua a stupire e a convincere gara dopo gara. Dopo il weekend perfetto andato in scena a Shanghai, dove aveva conquistato la prima pole position e la prima vittoria in carriera, il giovane talento italiano si è ripetuto anche nel Gran Premio del Giappone, firmando un’altra prestazione di altissimo livello nel campionato di Formula 1. Sul tracciato di Suzuka Circuit, tra i più tecnici e impegnativi dell’intero calendario, il pilota della Mercedes ha confermato tutto il proprio valore.

Fin dalle prime sessioni del fine settimana, Antonelli ha dimostrato un feeling straordinario con la pista giapponese. Il suo passo è apparso subito competitivo, lasciando intendere che avrebbe potuto essere uno dei protagonisti della gara. Una sensazione confermata poi in qualifica e definitivamente consacrata la domenica, con una gestione della corsa matura e intelligente.

Nonostante una partenza complicata, lo stesso Antonelli non ha perso la lucidità. Dopo lo spegnimento dei semafori, il giovane italiano ha dovuto affrontare un avvio difficile, perdendo terreno rispetto agli avversari. Tuttavia, la sua capacità di rimanere concentrato e di costruire progressivamente la gara si è rivelata decisiva.

Il momento chiave della corsa è arrivato con l’ingresso della Safety Car, provocato dal violento incidente della Haas di Oliver Bearman. In quella fase si è deciso gran parte dell’esito della gara: Antonelli ha saputo sfruttare perfettamente la situazione, mentre il compagno di squadra George Russell, fermatosi ai box nel giro precedente, si è trovato penalizzato dalla strategia. Alla ripartenza, Antonelli si è ritrovato in testa e ha iniziato a imporre un ritmo insostenibile per tutti gli altri.

Da quel momento in poi, la sua gara è stata praticamente perfetta. Con pista libera davanti, ha gestito al meglio gli pneumatici e mantenuto un passo costante e competitivo, prima con le gomme medie e poi con le hard. Nessuna sbavatura, nessun errore: solo una progressione solida fino alla bandiera a scacchi.

Al termine della gara, Antonelli ha analizzato la propria prestazione con grande lucidità: “Mi sento piuttosto bene – ha dichiarato Antonelli al termine della gara – Ovviamente è presto per pensare al campionato, ma siamo sulla strada giusta. La partenza è stata terribile, sicuramente non doveva succedere. Ma poi ho avuto fortuna con la Safety Car che mi ha portato in testa, poi il passo è stato davvero incredibile. Ed è stato un secondo stint molto buono, mi sono sentito benissimo in macchina e sono molto soddisfatto”.

Un’analisi onesta, che evidenzia sia i punti di forza sia gli aspetti da migliorare. Tra questi, le partenze rappresentano ancora un limite su cui lavorare: “Per fortuna delle settimane in cui mi potrò concentrate su questo aspetto, in modo da avere delle sensazioni migliori. Sicuramente è stato un punto debole, finora. Devo migliorarlo perché puoi facilmente vincere o perdere delle gare in quel momento”.

Nonostante ciò, il passo gara mostrato dopo la Safety Car è stato impressionante. Antonelli ha dimostrato una superiorità evidente soprattutto nella seconda parte della corsa, come lui stesso ha sottolineato: “Abbiamo avuto fortuna con la Safety Car, però con le gomme medie eravamo molto forti una volta che avevamo aria pulita. Poi con le hard il passo è stato incredibile. Non so cosa sarebbe successo, quale sarebbe stato l’esito, senza Safety Car, ma senza dubbio mi ha reso la vita molto più semplice”.

Una vittoria costruita anche grazie alla capacità di cogliere le opportunità, elemento fondamentale in Formula 1. Il successo di Suzuka rappresenta il secondo consecutivo per Antonelli e ha un peso specifico importante anche in ottica campionato. Con questo risultato, infatti, il pilota italiano supera il compagno George Russell e si porta in testa alla classifica mondiale, con nove punti di vantaggio.

Un traguardo significativo, che assume ancora più valore se si considera la storia del circuito giapponese. Prima di lui, solo Alessandro Nannini nel 1989 e Riccardo Patrese nel 1992 erano riusciti a vincere a Suzuka. Antonelli entra così in un gruppo ristretto, confermando il proprio talento e riportando l’Italia sul gradino più alto del podio in uno dei templi della Formula 1.

Infine, il giovane pilota ha voluto sottolineare l’importanza del contesto in cui è arrivata questa vittoria: “Sono molto contento di averlo fatto su un circuito speciale, davanti a questi fan straordinari. Credo che guidare e correre qui sia un’esperienza unica e non vedo l’ora di tornarci l’anno prossimo”.

La sensazione, oggi, è che Antonelli non sia più soltanto una promessa, ma una realtà concreta della Formula 1. Velocità, maturità e capacità di gestione lo rendono già un protagonista credibile nella lotta al titolo mondiale.