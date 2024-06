F1 | Damon Hill contro il ritorno di Briatore: “E’ sconcertante”

Il campione del mondo 1996, non ha potuto nascondere la sua delusione all’annuncio del ritorno di Flavio Briatore in Formula 1, nel ruolo di consulente esecutivo per il team Alpine. Come ben saprete, l’imprenditore piemontese fu bandito dalla F1 per il suo coinvolgimento in quello che è il più grande scandalo nella storia del motorsport, il crashgate del GP di Singapore 2008.

Il ritorno di Briatore ha fatto infuriare Damon Hill, il britannico si è chiesto perché i team principal fossero d’accordo con il suo ritorno e nessuno ha detto una parola. In aggiunta a questo, ha messo in discussione quello che potrebbe fare Briatore dopo tutti questi anni lontano dal paddock:

“Semplicemente non capisco -il commento a Sky UK- è sconcertante per me. Sono molto deluso. Ho ascoltato la conferenza stampa dei team principal e tutti mi hanno detto: ‘Perché siete così sorpresi? Si tratta di Flavio. Conosce lo sport, ha un’incredibile storia nel portare avanti idee brillanti in questo sport. È questo quello che l’Alpine vuole in futuro? Non è giovane, anche se forse potrà spingere o dare fiducia alla squadra nel prendere decisioni più coraggiose. Forse hanno bisogno di uno come lui, che decida al posto loro e si lavi le mani da tutta la questione Renault. Flavio è sempre stato bravo un ottimo giocatore. Non si preoccupa delle regole ed è per questo che si è messo nei guai. E’ il modo in cui ha sempre operato, ma forse ha visto i problemi un po’ più facilmente di altre persone. Questa situazione mi preoccupa, abbiamo già cercato di risolvere brutte situazioni e non vogliamo tornare in un mondo con imbrogli che lasciano l’amaro in bocca”.