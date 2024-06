F1 | Alpine al settimo cielo dopo la top dieci di Gasly e Ocon a Barcellona

F1 Alpine GP Spagna – Domenica da ricordare per la Alpine sul tracciato di Barcellona, teatro dell’ultimo Gran Premio di Spagna di Formula 1. Dopo le enormi difficoltà di questa prima parte di stagione, provocate da una A524 mai capace di giocarsela per le posizioni all’interno della zona punti, Pierre Gasly ed Esteban Ocon sono riusciti finalmente ad estrarre tutto il potenziale dal pacchetto tecnico a propria disposizione, chiudendo la domenica di gara in nona e decima posizione. Un’iniezione di fiducia importante, oltre che di punti per la graduatoria Costruttori, che fa ben sperare la compagine transalpina in vista dei prossimi week-end di gara.

Gasly finalmente a caccia dei migliori

“È stata la nostra gara migliore come team finora in questa stagione, per cui sono molto contento. Abbiamo fatto una bella sessione di qualifiche sabato, il che ci ha permesso di ottenere un buon risultato con il nono posto odierno. Abbiamo eseguito bene la nostra strategia a due pit stop gestendo bene ogni stint. Abbiamo mancato l’ottava posizione per un soffio nell’ultimo giro, ma ho dato il massimo. Nonostante tutto, sono soddisfatto di questa gara, dove ci siamo battuti con due auto veloci, la McLaren all’inizio e la Red Bull verso la fine. Quindi, qualcosa di positivo per noi. Dobbiamo mettere a frutto questi insegnamenti per il seguito. Stiamo andando nella giusta direzione, per tre volte consecutive abbiamo concluso in zona punti, per cui dobbiamo continuare su questa strada!”

Ocon soddisfatto della top dieci a Barcellona

“È bello avere entrambe le auto in zona punti per il secondo Gran Premio consecutivo. È stata una gara ricca di sfide, per il bilanciamento della monoposto e alcuni stint insidiosi, ma siamo riusciti ad entrare nella Top 10, un risultato soddisfacente. Eravamo vicini io e Nico [Hülkenberg] verso la fine, ma siamo riusciti a mantenere il ritmo per conquistare l’ultimo punto in palio. Ci sono cose che dobbiamo ancora analizzare, ad esempio capire come mai pattinavamo molto. A ogni modo, questo weekend siamo stati molto più competitivi e portiamo a casa una bella ricompensa. Cercheremo di continuare la serie positiva il prossimo weekend in Austria, dove avremo due occasioni di guadagnare punti con la Sprint”.