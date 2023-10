F1 | Norris spinge la Mclaren verso il quarto posto nel mondiale Costruttori

F1 McLaren Norris mondiale Costruttori – Intercettato dalle colonne di motorsport.com, Lando Norris non ha nascosto i propri obiettivi per il finale di questa stagione 2023 di Formula 1, precisando come lui e la squadra vogliano garantirsi il quarto posto nel mondiale Costruttori ai danni dell’Aston Martin, squadra che nelle ultime settimane è entrata in una spirale negativa di risultati.

Nonostante gli equilibri emersi nella prima parte di questo campionato, la scuderia inglese – dall’Austria ad oggi – è riuscita a mostrare una crescita constante in ogni tipologia di pista, aspetto che ha portato il pilota britannico ed Oscar Piastri ad ottenere tanti punti. Una situazione favorevole che la compagine capitanata dall’italiano Andrea Stella vuole sfruttare per sognare un obiettivo che all’inizio di questo campionato appariva impensabile.

“Penso proprio che raggiungeremo l’Aston Martin nel mondiale Costruttori, anche se non mancano molte gare alla conclusione”, ha affermato l’inglese della McLaren. “In un paio di gare loro saranno più forti, ma credo che al momento possiamo contare su un vantaggio di performance rispetto a parecchie altre squadre in griglia. Inoltre io ed Oscar riusciamo sempre a battagliare per le posizioni importanti dello schieramento e questo garantire al team tanti punti. Possiamo aiutarci l’uno con l’altro ed è certamente un punto di forza che dobbiamo sfruttare”.