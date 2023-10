Formula 1 | Hamilton crede nel ritorno al vertice della Mercedes

Formula 1 Mercedes Hamilton – Massima fiducia di Lewis Hamilton nei confronti della Mercedes. In una chiacchierata concessa alle colonne della Blick, l’inglese ha parlato del lavoro che sta portando avanti la squadra in vista delle prossime stagioni, precisando come ogni singolo membro della squadra stia dando il massimo per garantire a lui, oltre che a George Russell, una monoposto in grado di giocarsela alla pari con la Red Bull di Max Verstappen. Un obiettivo sicuramente difficile, considerando la stabilità dei regolamenti attuali, ma che il britannico vuole inseguire grazie all’impegno quotidiano – in pista e in fabbrica – e all’abbondante raccolta dati portata avanti nel corso di questo campionato.

“Max sta svolgendo un lavoro eccezionale insieme alla sua squadra, ma noi torneremo al vertice”, ha affermato il sette volte Campione del Mondo. “Possiamo farcela, abbiamo le capacità per riuscirci e probabilmente sarà il trionfo più grande della mia carriera. Spero che tutti i dati raccolti quest’anno ci aiutino nello sviluppo della futura W15. Dobbiamo credere nei nostri obiettivi senza mai arrenderci e la speranza di tutta la squadra è quella di tornare presto a battagliare per le posizioni importanti dello schieramento, attualmente in mano alla Red Bull”.