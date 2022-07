F1 | Mercedes, Wolff: “Lewis va oltre le capacità di questa macchina”

da Le Castellet, Francia

C’è delusione in casa Mercedes per il risultato nelle qualifiche del Gran Premio di Francia. Hamilton e Russell hanno concluso la giornata rispettivamente in quarta e sesta posizione, non riuscendo minimamente a impensierire Ferrari e Red Bull, al momento davvero irraggiungibili per il team campione del mondo. La speranza è di approfittare di qualche debacle là davanti per puntare al podio, ma a livello prestazionale la W13 si è beccata un secondo da Leclerc, davvero tanto.

“Lewis ha fatto un lavoro immenso – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes. Va oltre le potenzialità di questa macchina, mentre noi siamo in ritardo e le aspettative di questo weekend non sono assolutamente rispettate. Il nostro pacchetto non è abbastanza competitivo, quindi abbiamo sperimentato diverse tipologie di ali posteriori e lavorato sulla temperatura delle gomme. Una volta montato un set nuovo in Q3 sapevamo che saremmo stati i terzi più veloci in pista, ma non è abbastanza per noi. Comunque lavoreremo sodo nel corso della notte e cercheremo di fare meglio in gara”.

