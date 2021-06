F1 | Mercedes, Toto Wolff: “Sapevamo che i tempi duri sarebbero arrivati”

Toto Wolff cede lo scettro della vittoria alla squadra di Christian Horner, piazzando però entrambi i suoi piloti sul podio. Tanti sono stati i commenti del team principal austriaco nei confronti della prodigiosa Power Unit Honda, che ha regalato alla Red Bull la quarta vittoria consecutiva. Il team di Horner e Verstappen allungano il distacco da Mercedes ed Hamilton nei campionati mondiali, ma né Wolff né il sette volte campione del mondo vogliono arrendersi.

“Un doppio podio con la seconda vettura più veloce in pista è il mio modo di riparare ai danni: abbiamo lottato con tutte le nostre forze, ma non è stato abbastanza – ha detto il team principal – la Red Bull ha chiaramente il pacchetto più veloce questo weekend, e non avevamo il passo per mettere una strategica pressione su Max, che avrebbe potuto coprire ogni nostra mossa: ha semplicemente controllato la gara dalla prima posizione. Con Valtteri, siamo riusciti a sfilare la terza posizione alla Red Bull, ha fatto un grande lavoro nell’estendere la vita delle gomme fino all’ultima curva restando davanti a Perez. Sapevamo che sarebbero arrivati i tempi duri per noi, ed ecco qua. Dobbiamo analizzare questa gara, capire cosa potevamo fare. Vediamo che la Red Bull continua a sviluppare, mentre il nostro focus è sulla vettura 2022, ma questo non significa che il campionato sia finito, al contrario. Lotteremo con ogni singola arma, e questa lotta è molto divertente“.