F1 | Alfa Romeo, Zhou: “Pronto a fare il massimo per la zona punti”

Sugli scudi a Barcellona (ottimo nono al traguardo), più in difficoltà a Montreal (dove è stato protagonista di una gara tutta in salita e non troppo convincente), Guanyu Zhou desidera tornare sui livelli del GP di Spagna nel prossimo GP di Austria, convinto che l’Alfa Romeo C43 aggiornata abbia il potenziale per entrare nella top ten. Ovviamente c’è l’incognita Sprint Race, con il pilota cinese consapevole dell’importanza delle (due) qualifiche.

“Non vedo l’ora di ritornare a fare le buone prestazioni degli ultimi tempi, già in Austria – le parole del pilota di Hinwill – Abbiamo molte gare davanti a noi e ci sono tanti punti in palio, tutt’è continuare a fare progressi. Sotto questo punto di vista gli aggiornamenti introdotti nelle ultime gare si sono rivelati efficaci. Sono pronto a fare il massimo per estrarre tutto il potenziale dalla monoposto. Sappiamo quanta differenza possa fare anche un solo decimo, soprattutto in qualifica. In un fine settimana con sprint race questo aspetto conta anche di più. Dobbiamo restare concentrati in ogni attimo, così otterremo il miglior risultato possibile”.