F1 | Alfa Romeo, Bottas: “Ho un bel feeling con il GP di Austria”

Il decimo posto conquistato in Canada, dopo un GP intenso e combattuto, ha ridato fiducia a Valtteri Bottas, il quale si avvicina con ottimismo al GP di Austria, fiducioso di poter replicare il buon risultato ottenuto a Montreal.

Il finlandese è tornato in zona punti dopo sei GP nei quali spesso e volentieri era apparso stranamente sottotono. Un periodo negativo che Valtteri spera di essersi lasciato alle spalle. Spielberg è una pista amica, dove in carriera l’ex Mercedes ha vinto due volte (2017, 2020) e dove è salito per la prima volta in carriera sul podio, nel 2014 con la Williams.

“Il decimo posto ottenuto in Canada ci ha dato ancora più motivazione. Il nostro obiettivo è mantenere questo stato di forma e fare altri punti – le parole di Bottas -. Nel corso della mia carriera ho sempre avuto un bel rapporto con il circuito di Spielberg, ho ottenuto bei risultati, tra cui due vittorie e il mio primo podio assoluto in massima categoria. Poiché è un fine settimana con Sprint Race sarà importante avere sin da subito un buon feeling con la macchina. Soprattutto in qualifica. Sappiamo di avere il potenziale per fare bene e lottare per entrare in zona punti”.