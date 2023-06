F1 | Ferrari, Leclerc sul rinnovo: “Colloqui embrionali, vedremo come andrà”

Charles Leclerc definisce una situazione nuova per lui trovarsi con il contratto in scadenza nel 2024, essendo da anni legato a doppio filo alla Ferrari, dalla Driver Academy, passando per il “prestito” in Alfa Romeo Sauber fino al ruolo da titolare dalla stagione 2019. Il contratto con il Cavallino scade nel 2024, con il monegasco che non dimostra particolare ansia o fretta sul futuro, ribadendo come si trovi bene in Ferrari e quanto voglia trionfare con la Rossa, seppur lasciando la porta aperta ad altre opzioni qualora non rinnovasse l’accordo con la Scuderia italiana.

Alla vigilia del fine settimana del GP di Austria Leclerc ha parlato della sua situazione contrattuale, rivelando che le discussioni per il rinnovo stanno lentamente iniziando – senza particolare fretta, come dichiarato da Vasseur – e confermando il suo impegno per primeggiare con la Ferrari.

“Stiamo iniziando lentamente a parlare del rinnovo, sì – le parole di Leclerc ai media tra cui Sky Sports – Per lentamente intendo che c’è stato qualche accenno, ma in senso ancora generico, senza approfondire il discorso. Non sto pensando ad altre squadre, mi trovo bene in Ferrari. Sono cresciuto e sono felice qui. Certo non siamo soddisfatti della nostra competitività attuale, ma stiamo lavorando nella giusta direzione. Adesso mi trovo in una situazione contrattuale nuova, le altre volte si è trattato solo di allungare l’accordo, in modo veloce, non mi sono mai trovato a correre in scadenza di contratto. Ma non mi provoca nessuna ansia, mi concentro sulla guida e penso a vincere con la Ferrari. Poi vedremo come andrà a finire”.