F1 | Red Bull, Marko: “In Austria Leclerc può dare fastidio a Verstappen”

Con otto vittorie in otto gare per la Red Bull, fa sorridere leggere di Helmut Marko improvvisamente preoccupato per i passi in avanti fatti dalla Ferrari in Canada. Il sospetto è che il manager della scuderia anglo-austriaca si diverta un po’ a prendere in giro i rivali, considerato che Verstappen sta correndo un campionato a parte, avendo vinto sei GP con altri due secondi posti dietro al compagno di squadra.

La Red Bull è anni luce avanti, eppure registriamo le dichiarazioni di Marko, rilasciate alla stampa austriaca, con le quali il consulente di lunga data di Milton Keynes sostiene che Charles Leclerc a Spielberg potrebbe rappresentare una minaccia per Max Verstappen. L’assunto su cui si fonda questo timore è la brillantezza dimostrata a Montreal dalla SF23.

“In Canada la Ferrari era l’auto più veloce in pista – le parole di Marko – E il Red Bull Ring è un circuito che si adatta bene alla loro auto. Se Leclerc partirà dalla prima alla seconda fila penso che per Max vincere il GP non sarà affatto una passeggiata”.