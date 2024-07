F1 | Mercedes, ritorno di fiamma per Sainz? La macchina competitiva allontana Antonelli

Il momento competitivo della Mercedes potrebbe cambiare diversi scenari di mercato. La W15 ha vinto le ultime due gare del mondiale di Formula 1, e questo potrebbe aprire scenari importanti per il prossimo futuro, probabilmente ben lontani da quello che si aspettavano a Brackley fino a qualche settimana fa. Sì, perché sembra che il team abbia capito come risolvere le problematiche della vettura, questo quindi cambierebbe le logiche del mercato piloti per la prossima stagione. Con una macchina meno competitiva, Kimi Antonelli avrebbe avuto tutto il tempo per immergersi nel mondo della Formula 1 senza pressione e la necessità di conquistare subito risultati, così da crescere comunque in un team importane in attesa del 2026 e del cambio regolamentare.

Oggi però le cose sono profondamente diverse: la squadra anglo/tedesca, con una W16 del 2025 lì a giocarsela per vittorie di gare e campionati, ha la necessità di affiancare a Russell un pilota forte, già affermato e in grado di lottare subito per le posizioni di vertice, ed ecco quindi che la candidatura di Carlos Sainz, il quale non ha ancora preso alcuna decisione per il futuro, torna ad essere forte. Lo spagnolo osserva anche quello che sta accadendo in Red Bull con Perez, che nonostante il biennale, non sta rispettando le consegne del team, e per questo potrebbe comunque essere appiedato a fine anno, forse però per una soluzione interna (Horner vorrebbe Ricciardo, ma vediamo, ndr).

Sainz in Mercedes, Williams potrebbe virare su Antonelli

L’attuale pilota della Ferrari, corteggiato da Audi (ormai tramontata), Williams (spazientita) e Alpine (ultima arrivata), non ha voluto prendere subito una decisione appunto per assicurarsi il meglio possibile per il futuro, ed effettivamente la Mercedes lasciata vacante da Hamilton è sicuramente l’opzione migliore sul tavolo in questo momento. Antonelli debutterebbe comunque in Formula 1, presumibilmente in Williams dall’amico di Toto Wolff, James Vowles, mentre Alpine potrebbe andare su Mick Schumacher, il quale pare abbia impressionato nei test del Paul Ricard di inizio luglio, facendo molto meglio di Jack Doohan, il quale ha le quotazioni in netto calo, ma occhio ad Audi, che potrebbe formare una coppia tutta tedesca con Hulkenberg.