F1 | Alpine soddisfatta del test di Schumacher e si apre una porta alla Williams

Il sogno di tornare in griglia di partenza continua per Mick Schumacher, reduce da un test soddisfacente con Alpine. La scorsa settimana infatti si è tenuto un test privato sul tracciato del Paul Ricard, al quale ha partecipato anche Jack Doohan. Il team francese non ha voluto dire nulla in merito ai tempi ma il team principal della Mercedes, Toto Wolff si è detto soddisfatto.

“Da quello che so da Alpine, ha fatto un super test, ha fatto bene e sono felice di sentirlo. Sono molto contenti ma c’era da aspettarselo”, ha commentato l’austriaco a Sky Deutschland.

Se da un lato sembra più probabile che sarà Doohan a prendere il sedile lasciato vuoto da Esteban Ocon a fine stagione, dall’altro per Schumacher sembra essere più concreta l’opzione Williams.

Il team principal del team di Grove, James Vowles, ha lasciato intendere che Logan Sargeant potrebbe già essere sostituito entro questa stagione e quando gli è stato chiesto di Schumacher, l’inglese ha commentato: “E’ un pilota di livello mondiale”