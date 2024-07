F1 | Marko: “Ci aspettiamo che Perez si rimetta in sesto”

Sergio Perez è reduce da un’altra gara disastrosa: nel Gran Premio di Silverstone, dopo essere partito dalla pit-lane per il cambio della Power Unit, ha concluso la gara in 17esima posizione mentre il suo compagno di squadra, pur non avendo la macchina più veloce del gruppo di testa, nel finale di gara è riuscito a recuperare chiudendo secondo a 1.4 dal vincitore, Lewis Hamilton. La crisi del messicano tuttavia, è iniziata dal rinnovo del contratto (biennale con opzione 1+1, ndr) e proprio in merito a questo, secondo alcune fonti vi sarebbe una clausola legata alle prestazioni.

Il consulente del team di Milton Keynes, Helmut Marko, ha ammesso che il messicano si trova in una situazione complicata ma sembra continuare a sostenerlo:

“Ci aspettiamo che Sergio si rimetta in sesto -ha commentato l’austriaco a Sport1- è già riuscito a uscire da una crisi diverse volte in passato. Qualsiasi altro pilota non farebbe una bella figura contro Max”.

Tornando alla clausola, secondo quanto dichiarato da Sky Italia, il futuro di Perez in Red Bull sarebbe in bilico.

Infatti, se Perez non sarà a meno di 100 punti dal compagno di squadra entro il GP del Belgio, l’ultima gara prima della pausa estiva, la Red Bull sarà contrattualmente in grado di rescindere il suo contratto. Attualmente, il divario tra loro è di ben 137 punti.

Il De Telegraaf ha appreso dagli addetti ai lavori che Horner e Perez hanno avuto una lunga conversazione prima di Silverstone, durante la quale al pilota è stato detto che doveva fare meglio prima della pausa estiva per mantenere il suo posto. Ad aggravare il problema per Perez c’è il fatto che il contratto della Red Bull con Liam Lawson, che testerà la vettura di Perez durante un “filming day” a Silverstone questa settimana, garantisce al neozelandese un sedile entro il 2025.