Formula 1 | Vasseur rilancia: “Hamilton in Ferrari perchè vuole vincere”

Formula 1 Ferrari Hamilton – In una chiacchierata concessa alle colonne del Financial Times, Frederic Vasseur è tornato a parlare dell’arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari, evidenziando come l’inglese abbia scelto la compagine italiana non solo per il fascino del marchio, ma anche per il progetto che la squadra sta imbastendo per il triennio 2025-2027.

Il sette volte iridato, vincitore a Silverstone meno di sette giorni fa, vuole tornare sul tetto del mondo dopo la cocente sconfitta del 2021 e per farlo intende sfruttare la profonda ristrutturazione che il Manager francese sta portando avanti all’interno delle mura di Maranello.

Un piano che mira a garantirgli una vettura competitiva e in grado di giocarsela con McLaren, Mercedes e Red Bull già a partire dal prossimo anno, ovvero l’ultimo con gli attuali regolamenti sportivi. Da notare che nella stessa intervista, Vasseur ha lasciato intendere come il britannico abbia firmato un contratto triennale con la Rossa fino al 2027. In sede di annuncio, ricordiamo, la Ferrari non ha rivelato la durata del contratto che legherà il sette volte iridato alla Rossa. Il comunicato, infatti, si limitava a riportare il raggiungimento di un accordo “pluriennale” tra le parti in causa.

Ferrari, Vasseur spiega l’arrivo di Hamilton

“L’ingaggio di Lewis Hamilton è stato importante e ci è servito per mandare un messaggio nel paddock. Doveva fare una scelta e nell’analisi ha influito la possibilità di raggiungere il successo. Si è chiesto dove avrebbe avuto le maggiori possibilità di vincere il titolo nel 2025, 2026 e 2027. La risposta è stata la Ferrari”.