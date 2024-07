F1 | Pirelli: scelte le mescole per Ungheria, Belgio e Olanda

La più lunga stagione della storia della Formula 1 prosegue con altre tre gare in Europa: le prime due, Ungheria e Belgio sono schedulate prima della pausa estiva, mentre la terza, ovvero l’Olanda al ritorno in pista. Per questi tre appuntamenti Pirelli utilizzerà tutte le mescole che fanno parte della gamma 2024. Si comincia a Budapest, dal 19 al 21 luglio con il tris più soft, composto dalla C3 come Hard, dalla C4 come Medium e dalla C5 come Soft. Una settimana più tardi si va in scena su una delle piste più affascinanti e impegnative con una vasta tipologia di curve e alcune importanti compressioni determinate dall’altimetria, quella di Spa-Francorchamps, dove si utilizzerà la combinazione di mescole centrali: C2 come Hard, C3 come Medium e C4 come Soft. Infine, a Zandvoort, tracciato molto severo e caratterizzato da due curve sopraelevate e dove si corre dal 23 al 25 agosto, si passa al trio più duro, usato ad esempio a Silverstone: C1 come Hard, C2 come Medium e C3 come Soft.



