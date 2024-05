F1 | Norris ora vede l’obiettivo vicino: “Adesso una grande sfida con Red Bull e Ferrari” [VIDEO]

F1 GP Imola Norris – Obiettivo vicino per Lando Norris nell’ultimo Gran Premio di Imola, settimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Vincitore a Miami e secondo classificato ad Imola, con solo otto decimi di ritardo da Max Verstappen, l’inglese ha rimarcato la grande crescita della McLaren nelle ultime settimane, ribadendo come l’obiettivo vertice, adesso, sia estremamente vicino.

La MCL38, rispetto al passato, si è rivelata una vettura veloce sia sul ritmo qualifica che sul passo gara ed ha corretto la coperta “corta” che emergeva fino a qualche settimana fa, provocata dalla lentezza sui rettilinei (il pacchetto, oltre che essere aerodinamicamente “carico”, è in grado di esprimere una buona efficenza sul dritto). Un passo in avanti importante che permetterà a Lando Norris ed Oscar Piastri di giocarsela con la Red Bull per il gradino più alto del podio. Prossimo appuntamento tra soli sette giorni a Monte Carlo per il Gran Premio di Monaco.