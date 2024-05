Mercedes | Wolff: “Abbiamo capito come migliorare la W15!”

Il risultato di Monaco sembra aver dato una consapevolezza diversa alla Mercedes. Sulla W15 sono stati installati degli aggiornamenti anche nel Principato, dopo il cospicuo sviluppo di Imola. Già dopo la gara nel Santerno, il buon Wolff si diceva soddisfatto dei miglioramenti fatti, pur avendo preso 35 secondi dal vincitore Verstappen, da Norris e 28 secondi dalla Ferrari. A Monte Carlo, come noto, la configurazione della pista fa storia a sé, così come i distacchi in qualifica, molto più ridotti del solito. Eppure la quinta e settima posizione di Russell e Hamilton ha soddisfatto i vertici di Brackley, e si guarda con cauto ottimismo al prossimo futuro.

“Nel complesso abbiamo avuto un fine settimana positivo – ha dichiarato Toto Wolff, team principal della Mercedes. Siamo stati molto più vicini del solito in qualifica, mostrando un buon ritmo per tutta la gara. Ciò nonostante la bandiera rossa del primo giro ci ha tolto molte delle nostre opzioni strategiche, e abbiamo deciso di passare alle gomme con medie, e sia George che Lewis hanno fatto un buon lavoro nel gestirle durante tutta la corsa. Lewis non aveva bisogno di fermarsi, ma siamo riusciti ad assicurargli la posizione e il punto per il giro più veloce. La traiettoria di sviluppo sta andando nella giusta direzione: abbiamo capito dove bisogna migliorare il bilanciamento della macchina e stiamo apportando aggiornamenti per riuscirci. Sappiamo che ci saranno alti e bassi a seconda dei circuiti in cui andremo, ma nel complesso sono soddisfatto della direzione presa. Vediamo come ci comporteremo in Canada”.