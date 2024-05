F1 | “Fit for a King”: McLaren prepara per Monaco una livrea speciale dedicata a Senna?

F1 McLaren GP Monaco – “Pronti per il Re”, recita così un tweet pubblicato dalla McLaren questa mattina su “X” dove si vede la MP4 di Ayrton Senna entrare nel tunnel del Principato per poi trasformarsi in una vettura che assomiglia molto alle Formula 1 di quest’oggi colorata nella zona posteriore di giallo e di verde.

Probabilmente un’indizio che potrebbe anticipare una livrea speciale da utilizzare nel prossimo Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Nel corso degli ultimi due anni, Lando Norris ed Oscar Piastri sono spesso scesi in pista con grafiche inedite, finalizzate non solo a ricordare speciali momenti della storia della McLaren, ma anche per ringraziare eventuali sponsor che hanno sposato la causa della Scuderia di Woking.

In questo caso, ovviamente, la motivazione risiederebbe nei 40 anni da quel tragico 1 maggio del 1994 data dove il quattro volte iridato brasiliani perse la vita in un terribile incidente alla curva del Tamburello, ad Imola.

Una livrea speciale, portata in pista da Norris e Piastri, sarebbe un grande tributo ad un pilota che ha scritto gran parte della propria storia motoristica con la scuderia inglese (Senna, nella sua carriera, ha ottenuto sei vittorie delle 15 complessive messe in bacheca dalla McLaren sulla pista del Principato).