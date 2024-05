F1 | Ferrari, Vasseur: “Abbiamo fatto un enorme passo in avanti”

Il 2024 Ferrari, almeno finora, ha rappresentato un punto di rottura con il precedente anno. La SF-24 infatti pare aver definitivamente messo in archivio le difficoltà che invece avevano caratterizzato la vettura del 2023, anche se il lavoro da fare per affinare e migliorare l’attuale monoposto del Cavallino non mancano di certo.

A discutere degli upgrade fatti dalla squadra è stato Frederic Vasseur, con il team principal del Cavallino che ha sottolineato come i miglioramenti passino attraverso la teoria dello step by step anziché pensare in un recupero celere e al tempo stesso massivo.

“Onestamente, oggi è compito della Ferrari migliorare passo dopo passo a piccoli passi – ha dichiarato Vasseur ad Autosport – E ho fiducia che le persone che abbiamo in azienda stiano facendo un buon lavoro. Se confrontiamo con un anno fa e l’inizio di maggio, che probabilmente era Miami, eravamo un secondo indietro. La settimana scorsa a Miami eravamo da 0,1 a 0,15 secondi. Vuol dire che abbiamo fatto un enorme passo avanti”.

Il francese ha poi aggiunto: “Ma non basta, perché chiaramente penso che la Red Bull sia ancora avanti. È molto meno e non lo è sempre, ma per me sono ancora un po’ avanti. Dobbiamo continuare a muoverci centesimi per centesimi. E dobbiamo concentrarci sul fatto che non sarà mai cinque decimi per cinque decimi. Sarebbe un errore. Se dovremo compensare e recuperare, sarà centesimo per centesimo e non immaginare che esista una bacchetta magica”.