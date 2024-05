F1 | Pagelle GP Imola: i nostri promossi e rimandati

Inutile negarlo, il Gran Premio a casa nostra è sempre speciale e gli stessi piloti hanno riconosciuto l’affetto e il supporto delle migliaia di tifosi che hanno presenziato all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari dal venerdì alla domenica. E la gara non ha deluso le aspettative, per la prima volta da tanto tempo abbiamo visto Max Verstappen sudarsi la vittoria, minacciato dal recupero di Lando Norris, ancora galvanizzato dalla vittoria a Miami. Ferrari si consola con il terzo posto con un Charles Leclerc che ha ben figurato rispetto a Carlos Sainz, sacrificato con la strategia di attendere una safety car che non è arrivata.

Ma ora è tempo di dare i voti! Ecco le valutazioni per chi volente o nolente è stato tra i protagonisti:

Sebastian Vettel, 10 e lode

E’ incredibile quanto il quattro volte campione del mondo riesca ogni volta ad unire la Formula 1. Non basterebbe questo articolo per elogiare quanto fatto da Sebastian Vettel per ricordare Ayrton Senna e Roland Ratzenberger a 30 anni da quel drammatico incidente a Imola. Il tedesco ha voluto riunire tutti, piloti e addetti ai lavori che nonostante la pioggia incessante hanno preso parte ad una maratona simbolica fino alla statua commemorativa di Ayrton Senna. Tutti in silenzio rispettoso, attenti ad ascoltare il bellissimo discorso di Vettel. E che dire dei giri in pista sulla McLaren MP4/8 di Senna? Tutti i tifosi erano in piedi ad applaudire commossi un momento che resterà indelebile. Grazie Seb!

Max Verstappen, 9.5

Gli togliamo mezzo punto solo per quella Pole Position conquistata grazie alla scia di Nico Hulkenberg ma quanto fatto dall’olandese in questo weekend è stato sorprendente. Già perché non solo Verstappen era impegnato in pista ma anche al simulatore per la 24 Ore virtuale del Nurburgring dove, per la cronaca, il suo team ha dato 35 secondi a tutti. In gara riesce a mantenere il distacco da Lando Norris che si avvicina sempre di più. Avrà anche un’astronave ma il pilota fa tanto.

Lando Norris, voto 9

La vittoria di Miami è servita a dare quel click in più al simpatico pilota britannico che al traguardo rimpiange la mancanza di un giro in più per provare ad attaccare Verstappen.

Charles Leclerc, voto 8

La nuova Ferrari, arrivata a Imola trasformata, piace e convince. Contro una McLaren così competitiva, non si poteva chiedere di più al monegasco che questa settimana corre a casa sua.

Oscar Piastri, voto 7

Qualche inciampo suo e del team in qualifica ma l’australiano è autore di un’ottima gara, la prima sul circuito di Imola. Probabilmente se non avesse perso tempo dietro a Sainz, avremmo parlato persino di due McLaren sul podio.

Carlos Sainz, 6

Gara nella norma per lo spagnolo che si difende da Piastri ma che poi suo malgrado viene chiamato tardi al pit-stop nella speranza dell’entrata di una safety car

Lewis Hamilton 5.5

Lewis sorride pensando all’anno prossimo e come biasimarlo. Fa quello che può e nonostante qualche errore riesce comunque a chiudere nei primi 10 ma non è abbastanza per la sufficienza

George Russell, voto 6

Sacrificato dal team, viene chiamato al pit-stop favorendo Hamilton che chiude davanti a lui ma George ne aveva chiaramente di più

Sergio Perez, voto 4

Si prende un minuto dal compagno di squadra e dice che Imola non è adatta alla Formula 1. Serve aggiungere altro?

Yuki Tsunoda, voto 7

Il giapponese chiude in zona punti e regala soddisfazioni al team di Faenza. Dimostra di volere una promozione che probabilmente non arriverà perché il rinnovo di Perez è ormai cosa fatta…

Lance Stroll, 6

Forse il fatto di vedere il compagno di squadra così in difficoltà gli ha risollevato il morale. Si porta a casa dei punti e forse una pacca sulla spalla da papà Lawrence

Fernando Alonso, voto 3

Weekend da dimenticare.