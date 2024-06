F1 | Mercedes in pole, Wolff: “Lo dico da tempo, stiamo migliorando!”

La Mercedes è tornata in pole position, e non accadeva dal Gran Premio d’Ungheria dello scorso anno con Lewis Hamilton. Le Frecce d’Argento si sono dimostrate molto competitive sul giro secco in Canada, ma potrebbero ancora soffrire e non poco sul passo gara, specialmente se dovesse disputarsi su pista asciutta. Tuttavia, il primo posto di Russell conferma i miglioramenti delle ultime settimane sulla W15, ma probabilmente le caratteristiche uniche del tracciato di Montreal, sommate al meteo molto strano e variabile di questo weekend, possono aver giocato un ruolo fondamentale nella bellissima prestazione del pilota inglese. E’ andata male invece a uno dei più attesi, ovvero Hamilton, soltanto settimo a fine giornata.

“Conquistare la pole position è una bella sensazione – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes dopo le qualifiche. Lo diciamo da tempo, ma stiamo andando nella direzione giusta. Abbiamo fatto diversi piccoli passi in avanti nelle ultime gare e tutti si stanno sommando in prestazioni migliori. Questo ci ha aiutato ad avvicinarci ai primi e ora stiamo progredendo verso una macchina che possa competere lì davanti con più regolarità. I nostri ultimi giri in Q3 non sono stati in realtà i migliori: nessuno dei due piloti è riuscito a migliorarsi con la gomma nuova, quindi alla fine la situazione era molto serrata. Esamineremo i dati per cercare di capirne il motivo: George è riuscito a tenere a bada Max, mentre Lewis è stato più sfortunato. Tuttavia entrambi hanno dimostrato di avere una grande velocità in questo fine settimana, quindi vedremo cosa possiamo fare domani”.