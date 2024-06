McLaren | Norris: “Posso vincere, ma dipenderà molto dalla durata delle gomme”

La McLaren partirà dalla seconda fila nel Gran Premio del Canada. Norris e Piastri infatti scatteranno rispettivamente dalla terza e dalla quarta posizione, all’attacco dei primi due posti occupati da Russell, pole man, e Verstappen, entrambi qualificati con il tempo di 1:12.000. Il britannico della scuderia di Woking crede di avere delle chances importanti per sbancare Montreal, ma molto dipenderà anche dalle condizioni meteo che si verranno a creare in gara, così come sarà fondamentale anche la durata della gomme su pista asciutta. Piastri pensava di essere nella lotta per la pole, ma è rimasto deluso.

“Non credo che questa pole mi sia sfuggita – ammette Norris. Penso di aver fatto un buon giro, ma è stato George ad averne fatto uno ancora migliore, quindi siamo arrivati molto vicini. Forse se avessi fatto un giro perfetto avrei potuto essere là davanti, però credo che qui sia impossibile farlo: è un circuito difficile con vento, pioggia e cordoli difficili, quindi è complicato mettere insieme tutto. Sono contento del terzo posto, Oscar è quarto e siamo andati meglio di tutti come team. Le sfide di domani? La gara in generale: penso di poter vincere ma bisognerà vedere quanto dureranno le gomme, poi bisogna anche superare e sarà un problema perché come velocità in rettilineo non siamo al top. La posizione è buona, poi come strategie e pit-stop vedremo cosa riusciremo a fare”.

“Una sessione molto serrata e difficile, ma divertente – ci ha detto Piastri dopo le qualifiche in Canada. Penso che molti piloti abbiano corso oggi pensando di poter essere in pole, e io sono uno di loro, ma questo è un segnale positivo in termini di ritmo. Sarò nuovamente vicino ai primi in partenza, vedremo cosa riusciremo a fare domani. Abbiamo il vantaggio di avere due vetture che partono l’una accanto all’altra, il che è sempre buono dal punto di vista della strategia”.