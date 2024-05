Formula 1 | Andrea Stella: “La McLaren può giocarsi il podio in ogni gara”

La McLaren vista a Monaco è una seria contendente alle vittorie dei Gran Premi nel prossimo futuro. La squadra di Woking era al livello della Ferrari, vincitrice con Leclerc, e si conferma lassù insieme alla Rossa di Maranello e alla Red Bull, grande delusione del weekend più glamour di tutto l’anno. Il secondo posto di Piastri è la giusta ricompensa per il lavoro svolto dalla squadra britannica, la quale può anche festeggiare l’ottimo quarto posto di Norris. Il terzo posto nel campionato costruttori è blindato, mentre la lotta per il titolo sembra ancora molto lontana, ma con queste prestazioni ottenute con costanza, non possiamo escludere la storica compagine inglese nel lungo periodo.

“Un saluto affettuoso alla Ferrari e a Leclerc per la vittoria di Monaco – ha detto Andrea Stella, team principal della McLaren. Sono stati veloci per tutto il weekend e hanno meritato questo risultato. Complimenti anche a noi: tutta la squadra si è impegnata per darci una macchina veloce, siamo sempre sul pezzo e siamo riusciti a gestire alcuni momenti operativi intensi nel corso del fine settimana, a cominciare dai detriti sulla vettura di Lando in qualifica fino ad arrivare alla difficile situazione con la bandiera rossa. E’ un risultato importante, Oscar è stato impressionante ed è salito sul podio, mentre Lando era lì su un tracciato nel quale superare è praticamente impossibile e poco adatto alla nostra vettura. Sono tanti punti, ma anche la prova che possiamo essere dei contendenti per salire regolarmente sul podio. Guardiamo alle prossime gare con ottimismo”.