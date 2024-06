F1 | McLaren, Stella e la ricetta per il mondiale Costruttori: “Serve uno step simile a quello di Miami” [VIDEO]

F1 McLaren Stella – Al termine della conferenza stampa riservata ai Team Principal, Andrea Stella è stato intervistato da Sky Sport sull’argomento Costruttori, sottolineando come McLaren, per ambire al risultato, abbia bisogno di compiere un’ulteriore step in avanti con l’attuale MCL38, quanto meno similare a quello messo in cassaforte durante il fine settimana di Miami.

Un obiettivo certamente difficile, considerando il livello dei rivali e i paletti imposti dal budget cap, ma su cui la squadra sta abilmente lavorando per il prosieguo di questa annata. McLaren, ricordiamo, è riuscita a recuperare buona parte del gap che la separava da Red Bull e oggi, insieme a Ferrari, è in grado di giocarsi podi e vittorie con entrambi i piloti.

Appuntamento a domani per la terza sessione di libere a Montreal, utile per affilare le ultime “armi” in vista della qualifica che scatterà qualche ora più tardi. Squadre e piloti torneranno in pista alle 18.30 con diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV.