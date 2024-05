Formula 1 | Andrea Stella: “Dopo il Canada capiremo di più sulle prestazioni della Red Bull”

La Red Bull sta avendo più difficoltà del previsto. Pare un caso, ma dopo l’addio annunciato di Adrian Newey, la squadra anglo/austriaca sta faticando e non poco a dominare, e a dire il vero da tre Gran Premi non ci riesce più: a Miami, Verstappen è stato sconfitto da Norris, aiutato dalla Safety Car; a Imola la RB20 non era la macchina più prestazionale e solo il talento puro di Max ha fatto sì che arrivasse la vittoria, mentre a Monte Carlo è di fatto sparita nel momento in cui il weekend cominciava a diventare importante, ovvero in Q3. Secondo Andrea Stella, team principal della McLaren e ingegnere di lungo corso, la vera competitività di questa versione della monoposto bibitara la vedremo dopo Montreal, visto che le caratteristiche della pista canadese sono particolari, con cordoli importanti e dossi che faranno faticare e non poco Verstappen e Perez.

“Il quadro della competitività della Red Bull non mi è del tutto chiaro – ha ammesso Stella. Imola e Monaco sono due piste nelle quali attaccare i cordoli è importante per la prestazione, e in un certo senso è così anche a Miami, seppur con meno incidenza. Credo che il nostro progresso non sia dovuto al solo fatto che siamo più competitivi su quel particolare, penso invece sia una cosa normale, genuina. Abbiamo aggiunto carico aerodinamico alla vettura, e come ho detto prima, i nostri due piloti non sono contenti del comportamento della macchina sui cordoli e i dossi di Monaco, è un problema che dobbiamo ancora risolvere. Non so cosa stia accadendo esattamente alla Red Bull, credo anzi che avremo bisogno di qualche altra gara per scoprirlo, perché in Canada avremo delle caratteristiche simili, con cordoli e dossi impegnativi, mentre le piste che avremo successivamente, quelle europee, ci diranno di più sulla loro situazione”.