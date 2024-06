F1 | Andrea Stella contro le regole 2026: “Devono essere cambiate!”

Arrivano le prime forti reazioni alla stesura dei regolamenti 2026, che vedranno diverse novità per quanto concerne le vetture di Formula 1: dall’implementazione dell’override, all’aerodinamica attiva, passando per vetture più piccole e leggere di quelle attuali. Ci sono però delle falle e che diversi team non hanno ben digerito, come quella che vede una notevole differenza di prestazione tra la percorrenza in curva e quella sul rettilineo. Un qualcosa che secondo Andrea Stella, team principal della McLaren e con occhio da ingegnere, non trova affatto lineare, e per questo chiede alla FIA e alla Formula 1 tutta di risedersi attorno a un tavolo e ridiscutere alcuni punti del regolamento prima che venga effettivamente messo in pratica.

“Le macchine del 2026 saranno troppo lente in curva e troppo veloci sul dritto – ha spiegato Stella nel venerdì di Montreal. Si deve trovare un equilibrio tra le due fasi, ovvero tra le basse velocità in percorrenza e i picchi in pieno rettilineo. Siamo molto lontani dagli obiettivi prefissati con la stesura del nuovo regolamento. E’ arrivato il momento che squadre, Formula 1 e FIA lavorino insieme per trovare una soluzione che consenta appunto di raggiungere quegli obiettivi. Se dovessimo riuscire nell’intento, allora la Formula 1 sarà in un ottimo stato di forma, ma dobbiamo assicurarci che, una volta che implementeremo le nuove normative, avremo a disposizione un prodotto che soddisfi gli obiettivi”.