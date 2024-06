F1 | McLaren, Stella: “La delusione per la P2 di Montreal conferma che siamo sulla strada giusta”

F1 McLaren Stella – Intervistato dalla stampa internazionale subito dopo la conclusione dell’ultimo Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Andrea Stella ha voluto sottolineare lo splendido lavoro che la squadra sta portando avanti sull’attuale MCL38, precisando come il senso di delusione che aleggiava all’interno del garage per la P2 ottenuta da Lando Norris sia la conferma che il team è finalmente riuscito a compiere quello step in avanti anche sul fronte motivazionale.

McLaren, da un anno a questa parte, è riuscita a garantirsi una base solida, aspetto che la sta portando a battagliare stabilmente per le posizioni di vertice della classifica. Una condizione importante, emersa appunto in Canada, che pian piano sta spingendo la squadra a non accontentarsi più dei soli piazzamenti sul podio. Un boost che il team, secondo Stella, dovrà sfruttare per migliorare ulteriormente le caratteristiche tecniche della vettura, soprattutto nel confronto con Red Bull, Mercedes e Ferrari.

McLaren, Stella sul week-end in Canada

“Questa piccola delusione per la P2 ottenuta a Montreal conferma che siamo sulla strada giusta. Dimostra che siamo una squadra unita e capace di lottare stabilmente per le posizioni di vertice dello schieramento. Non ci vogliamo accontentare. Allo stesso modo, però, dobbiamo guardare gli aspetti positivi e vi assicuro che ce ne sono tanti. La vettura è stata competitiva per l’intero arco del fine settimana, nonostante le condizioni mutevoli dell’asfalto, ed è qualcosa che non puoi mai dare per scontato. Per il futuro direi che dobbiamo idealmente rendere la macchina più veloce. L’obiettivo dev’essere quello di inseguire la vittoria indipendentemente delle condizioni della pista o dalle caratteristiche del tracciato. Stiamo facendo dei buoni passi in avanti, ma c’è ancora del lavoro da fare”.