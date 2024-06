F1 | McLaren, Stella: “Vogliamo una macchina competitiva in ogni pista”

Da qualche gara a questa parte, la McLaren si è inserita prepotentemente nella lotta al vertice in Formula 1. Lo storico team di Woking va costantemente a podio da inizio stagione, e con lo step tecnico fatto a Miami, laddove Norris è riuscito anche a conquistare la prima vittoria della sua carriera, la parabola della squadra è stata notevolmente in ascesa, tanto da giocarsi pole e vittorie con Red Bull e Ferrari, in quello che sembra essere un vero e proprio triello e che speriamo possa accompagnarci nel prossimo futuro. In Canada, la MCL38 potrebbe soffrire un po’ rispetto ai rivali diretti, ma le parole se le porta via il vento spesso e volentieri quando le vetture scendono in pista.

“Siamo stati contenti di tornare in fabbrica con due trofei conquistati a Imola e Monaco – ha dichiarato Andrea Stella, team principal della McLaren. Gli ottimi piazzamenti di Lando e oscar ci permettono di essere in una posizione di rilievo nel campionato costruttori. Siamo ancora nella prima parte della stagione, quindi bisogna lavorare duramente per garantire continuità a questi risultati. Il tracciato intitolato a Gilles Villeneuve in Canada pone nuove sfide rispetto ai circuiti che abbiamo già affrontato quest’anno: arriviamo al Gran Premio con ottimismo rispetto al 2023, ma siamo consapevoli del fatto che bisognerà affrontare una dura battaglia per essere competitivi qui. Il nostro obiettivo è costruire una vettura che possa essere costantemente nella lotta per le posizioni importanti in ogni pista, e il team sta lavorando duramente per riuscirci”.