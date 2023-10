F1 | McLaren: Norris escluso in Q1 in Messico, Piastri partirà dalla quarta fila

Qualifiche certamente negative per la McLaren. In Messico, Lando Norris si era candidato come uno dei favoriti addirittura per la pole position, poi conquistata da Charles Leclerc. Ebbene, il pilota inglese è stato escluso già in Q1, e partirà dalla diciannovesima posizione, quindi in ultima fila. Su tre tentativi, uno con gomma media e due con le soft, il britannico non è riuscito a mettere insieme un giro pulito per passare il taglio. Piastri ha provato a mettere una pezza alla giornata deludente del team di Woking, ma non è stato in grado di fare meglio del settimo posto finale.

“Il ritmo sembrava abbastanza buono all’inizio delle qualifiche – ha ammesso Piastri. Abbiamo avuto delle buone Q1 e Q2, ma nell’ultima parte ho faticato con l’aderenza per qualche motivo ad ora sconosciuto. Daremo un’occhiata e vedremo cosa riusciremo a fare per la gara. Siamo comunque ancora in lizza per punti importanti nonostante la settima posizione di partenza, questo circuito offre sempre delle opportunità che vanno colte”.

“Il risultato di oggi ovviamente non è quello desiderato – ha dichiarato Norris. Un problema con la macchina nel mio primo giro ha impedito di impostare il tentativo nel mondo giusto, poi ho commesso un errore nel mio secondo giro e non ho avuto la possibilità di completare il terzo per via della bandiera gialla. A volte va così, ed è frustrante perché la macchina andava bene, la velocità c’era, ma ho combinato un casino. Cercherò di rimontare in gara”.