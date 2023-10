F1 | Leclerc e Sainz beffano Verstappen a Città del Messico: il finale della Q3 [VIDEO]

F1 GP Messico highlights qualifiche – Vi riportiamo i momenti conclusivi – commentati da Carlo Vanzini e Marc Genè – della sessione di qualifiche valide per il Gran Premio del Messico, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Al termine di una sessione ricca di sorprese, Charles Leclerc e Carlos Sainz sono riusciti a monopolizzare la prima fila a Città del Messico, lasciandosi alle spalle di pochi millesimi dal Red Bull di Max Verstappen, comunque favorito per la corsa di questo pomeriggio, e l’AlphaTauri di Daniel Ricciardo, clamorosamente in seconda fila davanti all’altra Red Bull di Checo Perez.

Un sabato eccezionale per l’australiano, tornato a gareggiare solo sette giorni fa dopo l’infortunio al polso patito a Zandvoort. Sesta posizione per un Lewis Hamilton alquanto deluso dal passo mostrato dalla W14, seguito a ruota da Oscar Piastri, George Russell e Valtteri Bottas, giunto davanti al compagno di scuderia Guanyu Zhou. Appuntamento alle 21.00 di questa sera su Sky Sport F1 HD per la diretta di questo Gran Premio del Messico.