F1 | Leclerc stacca tutti a Città del Messico, il giro della pole position [VIDEO]

F1 GP Messico Leclerc – Vi riportiamo il giro con cui Charles Leclerc ha ottenuto la pole position nel Gran Premio del Messico, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Grazie ad un crono di 1’17″166, il monegasco si è lasciato alle spalle il compagno di squadra Carlos Sainz e la Red Bull di Max Verstappen, comunque la favorita per la gara in programma questa sera. Per il portacolori della Ferrari si tratta della quarta pole position della stagione, la seconda consecutiva dopo quella ottenuta sette giorni fa ad Austin per il Gran Premio degli Stati Uniti. Appuntamento alle 21.00 di questa sera, con diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per i 71 giri di gara all’Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico.