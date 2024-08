F1 | Jordan punta il dito contro le prestazioni di Alonso in Aston Martin

F1 Jordan Alonso – In una lunga chiacchierata concessa ad AS Motor, Eddie Jordan non ha usato parole dolci per analizzare la stagione di Fernando Alonso con i colori dell’Aston Martin, precisando come il pilota iberico, ad oggi, non sia riuscito a mostrare il proprio potenziale al volante della AMR24.

Per vari motivi, sia riconducibili alla squadra che alla sua stessa guida, il due volte Campione del Mondo risulta ben lontano dai livelli di performance espressi lo scorso anno, aspetto che lo sta portando ad affrontare un’annata difficile, spesso caratterizzata da un Lance Stroll in grado di giocarsela nella sua “scia”.

Una condizione sorprendente che Alonso, secondo l’irlandese, dovrà analizzare e correggere in vista del rush finale di questo campionato. Ricordiamo che l’ex Ferrari, McLaren e Alpine occupa attualmente il nono posto nel mondiale Piloti con 49 punti all’attivo, uno score ben inferiore rispetto a quello ottenuto poco prima della pausa estiva dello scorso campionato.

Jordan e le prestazioni di Alonso in Aston Martin

“Per essere sincero mi aspettavo di più da Fernando. Pensavo che avrebbe lottato con Hamilton, ma non ha raggiunto il livello che immaginavo. Nella sua mente si considera allo stesso livello di Lewis. Speravo che quest’anno sarebbe stato in grado di competere con lui, ma la realtà è che non è successo e non sembra probabile che accada nel resto della stagione”.