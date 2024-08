F1 | L’obiettivo Red Bull, Waché: “Dobbiamo permettere anche a Perez di sfruttare la vettura”

Quello di Sergio Perez sembrava un destino segnato dopo il Gran Premio del Belgio, ed invece il messicano è riuscito a mantenere il sedile in Red Bull nonostante le difficoltà riscontrate nelle gare estive successive al rinnovo di contratto. Ed ora, con la permanenza di Checo almeno fino al termine della stagione, la scuderia di Milton Keynes ha l’obiettivo di permettere ad entrambi i piloti di utilizzare nel migliore dei modi una vettura che rispetto a quella precedente – che ha dominato la scena in lungo e in largo nel 2023 – ha palesato delle criticità.

Anche perché la Red Bull ha bisogno di costanza di risultati da parte di ambo le vetture nella seconda parte di stagione, per difendersi dagli attacchi della McLaren che punta con decisione al Mondiale costruttori.

E quindi, come sottolineato dal direttore tecnico Pierre Waché, la Red Bull dovrà impegnarsi nel dare a Perez i migliori strumenti possibili per giocarsi piazzamenti di vertice dopo le delusioni accumulate negli ultimi mesi.

“Quello che vogliamo è rendere la macchina più veloce, ma in un modo che possa essere utilizzato dai piloti: questo è l’obiettivo principale”, ha dichiarato Waché in un’intervista rilasciata ad Autosport.

Il direttore sportivo della Red Bull, continuando con la propria analisi, ha aggiunto: “Se riusciremo a rendere la macchina più veloce in modo che Checo possa sfruttarla, significherà che entrambi i piloti saranno in grado di estrarne il massimo. Anche se entrambi i piloti hanno esigenze o preferenze diverse, i requisiti per la macchina sono comunque molto simili”.

L’ingegnere francese ha poi affermato: “Fondamentalmente è la stessa cosa. Di sicuro ci possono essere differenze negli stili di guida, ma non useremo lo sviluppo della macchina per questo. Useremo l’assetto della macchina”.