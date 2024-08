F1 | Surer sull’attuale coppia Ferrari: “Leclerc è il più veloce, Sainz il più fortunato”

Analizzando i due attuali piloti in forza alla Ferrari, Marc Surer ritiene che nella coppia vestita di rosso Carlos Sainz possieda quel pizzico di fortuna in più rispetto al compagno di squadra Charles Leclerc. Per Surer infatti lo spagnolo, che a fine stagione lascerà Maranello per fare posto al sette volte campione del mondo ed iniziare una nuova avventura in Williams con la quale ha sottoscritto un contratto pluriennale, riesce a sfruttare al meglio le occasioni che si presentano durante una gara. Anche in quelle in cui non risulta il favorito per la vittoria.

“Charles Leclerc è il pilota più veloce dei due, ma Sainz è il più fortunato – ha dichiarato Surer, intervistato sul canale Youtube della testata tedesca formel1.de – In qualche modo questo riassume tutto, Sainz vince gare che non dovrebbe vincere. Mentre se a Leclerc qualcosa non va al 100% non riesce ad andare da nessuna parte”.

L’ex pilota svizzero, continuando a parlare di Sainz, ha aggiunto: “Ora, quando capita che riconquista un piazzamento a podio, la gente si domanda: ‘Da dove arriva?’ Questo è Sainz, riesce a farcela. Leclerc è sempre al limite, anche dal punto di vista nervoso. Mentre Sainz appare più tranquillo”.

Surer, completando il proprio punto di vista sull’attuale formazioni di piloti del Cavallino, ha detto: “Se vuoi diventare campione del mondo, devi prendere quello più veloce. E Leclerc è quello più veloce. Fondamentalmente saranno allo stesso livello in termini di velocità, ma Sainz è pilota fortunato. Questo è un detto di Bernie Ecclestone, che diceva che ci sono ‘piloti veloci e piloti fortunati’, e per me Sainz è un ‘pilota fortunato’ ed è per questo che probabilmente otterrà i risultati migliori”.