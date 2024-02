F1 | Hamilton e la decisione di andare in Ferrari: “Ho passato tanti momenti da solo per riflettere”

E’ tempo di conferenza stampa in quel del Bahrain, laddove sta per iniziare il mondiale 2024 di Formula 1. Presente oggi di fronte ai giornalisti il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, al suo ultimo anno in Mercedes prima di passare in Ferrari a partire dal 2025. Diversi gli argomenti trattati con l’iridato britannico, dalla competitività della W15 rispetto alla concorrenza, passando per il ruolo che avrà George Russell all’interno del team quando lui andrà via, fino a ovviamente il passaggio all corte del Cavallino Rampante, e di come questa decisione sia maturata in solitudine.

Hamilton: “Tutti hanno capito la mia scelta di andare in Ferrari”

“L’atmosfera all’interno del team è molta buona – ha detto il campione inglese. Siamo in un momento entusiasmante e la squadra è motivatissima. La base dalla quale partiamo quest’anno è migliore rispetto al passato, anche se la situazione non è perfetta, ma siamo contenti. Non siamo al livello dei migliori, ma c’è del materiale sul quale si può lavorare. Russell è un ottimo pilota, può diventare il leader della Mercedes, ha fatto tanta strada in questi anni e quindi sarà così. C’è tanto affetto qui, io continuerò ad amare questa squadra, ma tutti hanno capito la mia scelta di andare in Ferrari, e mi hanno garantito il massimo impegno come sempre, sono orgoglioso di aver dato il mio contributo ai successi di questo team”.

“Ogni weekend sarà un’emozione unica, perché avremo tante ultime volte nel corso della stagione, e lo faremo tutti insieme. E’ stato un inverno piuttosto difficile e inusuale per me: ho avuto tempo di riflettere molto per quanto riguarda il mio futuro e sto lavorando anche per ricostruire il mio team manageriale. Gennaio è stato totalmente sconvolto quando si è presentata la possibilità di andare in Ferrari, ho passato tanti momenti da solo per prendere la decisione che ritenevo la più giusta per me”.