Il brasiliano conquista l'ottava posizione, mentre Nico Hulkenberg resta escluso col dodicesimo tempo

di Marika Laselva6 Settembre, 2025
F1 GP Monza | Sauber, Bortoleto è in Q3: “Pronto a dare battaglia ai top team”

MonzaGabriel Bortoleto continua a stupire e a Monza conquista l’ennesimo piazzamento in Q3.

Il pilota brasiliano sega l’ottavo miglior tempo in Q3, con un giro – a suo parere – non proprio perfetto. Questo comunque gli assicura di essere davanti non solo al compagno di squadra Nico Hulkenberg, dodicesimo, ma anche all’amico e manager Fernando Alonso, nono. Con lui condividerà la quarta fila in griglia: grazie alla penalità di Lewis Hamilton, infatti, i due guadagneranno una posizione sulla linea di partenza.

Bortoleto: “Abbiamo il potenziale per rendere la gara interessante”

“Sono davvero contento della nostra performance di oggi e di essere tornato in Q3. L’ultimo giro non è stato l’ideale e sento di aver lasciato un po’ di margine, ma è comunque un’ottima posizione da cui partire. La macchina oggi mi è sembrata buona, il nostro passo c’è, e penso che domani abbia il potenziale per essere una gara interessante. Guardando la griglia, ci sono un paio di top team davanti a noi, ma sono abbastanza fiducioso di poter dare battaglia e vedere cosa è possibile fare in gara”.

Hulkenberg: “Ho fiducia nella vettura”

“La mia non è stata una buona qualifica. In Q2, non ho eseguito correttamente il primo giro, il che significa che non avevo un giro di riserva prima del secondo tentativo. Questo mi ha lasciato una sola possibilità, quindi non ho potuto correre i soliti rischi e ho dovuto lasciare un po’ di margine per assicurarmi di ottenere un tempo competitivo. Guardando a domani, la macchina sembra veloce e siamo in una buona posizione, quindi è ancora tutto da decidere con la griglia più compatta che mai. Ho fiducia nella macchina, quindi vediamo cosa riusciremo a fare in gara”.

