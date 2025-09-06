F1 GP Monza | Racing Bulls, Hadjar: “Sainz ha compromesso la mia qualifica”
Il franco-algerino partirà dalla pit-lane a seguito della sostituzione della power unit; ultimo, invece, Lawson
Monza – Montagne russe emotive per la Racing Bulls, che dopo la grande gioia olandese, col podio di Isack Hadjar, si ritrova nel punto più basso della griglia di partenza a Monza, con entrambe le vetture escluse in Q1.
Hadjar arriva ad un soffio dal Q2, segnando il sedicesimo tempo. L’eventuale passaggio tra i primi quindici sarebbe stato comunque vanificato dalla penalità che incombe sul franco-algerino: Hadjar partirà infatti dalla pit-lane per aver sostituito la power unit della sua VCARB02. Resta comunque ultimo in griglia, invece, Liam Lawson, il più lento in pista durante la sessione.
Hadjar: “Sainz ha compromesso la mia qualifica”
“È stata una qualifica frustrante per noi. Carlos (Sainz) era in pista con gomme usate e mi sembrava che stesse lottando per trovare la giusta posizione in pista. Non so ancora cosa stesse facendo, ma il mio giro di lancio è stato compromesso, a cui è seguito un errore che ho fatto nel mio giro lanciato. Nel complesso, però, la nostra macchina è molto veloce qui. Ero davvero contento del feeling che avevo stamattina in FP3 e durante il mio primo run in Q1, ma partire ultimi significa che avremo una gara impegnativa. Faremo del nostro meglio per fare una grande rimonta domani”.
Lawson: “Farò del mio meglio per recuperare posizioni”
“È stata una sessione davvero deludente. Il mio giro è stato compromesso quando ho incontrato dell’aria sporca e ho avuto del sottosterzo in mezzo alla curva 6, il che mi ha fatto finire fuori pista. È un peccato perché la macchina è stata molto veloce per tutto il fine settimana. Abbiamo avuto qualche problema, ma i ragazzi nel garage hanno lavorato sodo e hanno sistemato tutto in tempo per le qualifiche. Questa pista non è semplice, ma offre opportunità di sorpasso. Partendo da dove sono, ci sono molte macchine da superare, sarà dura, ma farò del mio meglio per risalire”.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui