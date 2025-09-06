F1 GP Monza | Racing Bulls, Hadjar: “Sainz ha compromesso la mia qualifica”

Monza – Montagne russe emotive per la Racing Bulls, che dopo la grande gioia olandese, col podio di Isack Hadjar, si ritrova nel punto più basso della griglia di partenza a Monza, con entrambe le vetture escluse in Q1.

Hadjar arriva ad un soffio dal Q2, segnando il sedicesimo tempo. L’eventuale passaggio tra i primi quindici sarebbe stato comunque vanificato dalla penalità che incombe sul franco-algerino: Hadjar partirà infatti dalla pit-lane per aver sostituito la power unit della sua VCARB02. Resta comunque ultimo in griglia, invece, Liam Lawson, il più lento in pista durante la sessione.

Hadjar: “Sainz ha compromesso la mia qualifica”

“È stata una qualifica frustrante per noi. Carlos (Sainz) era in pista con gomme usate e mi sembrava che stesse lottando per trovare la giusta posizione in pista. Non so ancora cosa stesse facendo, ma il mio giro di lancio è stato compromesso, a cui è seguito un errore che ho fatto nel mio giro lanciato. Nel complesso, però, la nostra macchina è molto veloce qui. Ero davvero contento del feeling che avevo stamattina in FP3 e durante il mio primo run in Q1, ma partire ultimi significa che avremo una gara impegnativa. Faremo del nostro meglio per fare una grande rimonta domani”.

Lawson: “Farò del mio meglio per recuperare posizioni”

“È stata una sessione davvero deludente. Il mio giro è stato compromesso quando ho incontrato dell’aria sporca e ho avuto del sottosterzo in mezzo alla curva 6, il che mi ha fatto finire fuori pista. È un peccato perché la macchina è stata molto veloce per tutto il fine settimana. Abbiamo avuto qualche problema, ma i ragazzi nel garage hanno lavorato sodo e hanno sistemato tutto in tempo per le qualifiche. Questa pista non è semplice, ma offre opportunità di sorpasso. Partendo da dove sono, ci sono molte macchine da superare, sarà dura, ma farò del mio meglio per risalire”.