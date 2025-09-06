F1 GP Monza | Piastri manca la prima fila: “Come vincere domani? Superando due macchine”
"Siamo tutti molto vicini, non è una sorpresa", ha detto il leader del mondiale
Non sembra molto deluso Oscar Piastri per il terzo posto conquistato nelle qualifiche di Monza. Il leader del mondiale ha messo la sua McLaren alle spalle del pole man Verstappen e del suo compagno di squadra e contendente al titolo, Lando Norris. In questo weekend, i top team sono tutti molto vicini, e la compagine papaya non sembra dominare come nel resto delle piste del calendario. Tutta apparenza, probabilmente, visto che domani potrebbero fare gara a sé, salutando i rivali, Max permettendo.
“Non sono sicuro di cosa mi sia mancato – ha ammesso Piastri. L’ultimo giro è stato discreto, ma in curva 1 non è andata come avevo previsto. Nel complesso sono soddisfatto di quanto fatto in questo weekend: siamo stati tutti molto vicini e non è una sorpresa che i nostri avversari siano lì, con Max in pole. Come faccio a vincere domani? Semplice: superando due macchine. Non lo so, dal punto di vista strategico aspetteremo e valuteremo tutte le opzioni. In partenza e al primo giro possono succedere molte cose”.
