Formula 1News F1

F1 GP Monza | Piastri manca la prima fila: “Come vincere domani? Superando due macchine”

"Siamo tutti molto vicini, non è una sorpresa", ha detto il leader del mondiale

di Peppe Marino6 Settembre, 2025
F1 GP Monza | Piastri manca la prima fila: “Come vincere domani? Superando due macchine”

Non sembra molto deluso Oscar Piastri per il terzo posto conquistato nelle qualifiche di Monza. Il leader del mondiale ha messo la sua McLaren alle spalle del pole man Verstappen e del suo compagno di squadra e contendente al titolo, Lando Norris. In questo weekend, i top team sono tutti molto vicini, e la compagine papaya non sembra dominare come nel resto delle piste del calendario. Tutta apparenza, probabilmente, visto che domani potrebbero fare gara a sé, salutando i rivali, Max permettendo.

“Non sono sicuro di cosa mi sia mancato – ha ammesso Piastri. L’ultimo giro è stato discreto, ma in curva 1 non è andata come avevo previsto. Nel complesso sono soddisfatto di quanto fatto in questo weekend: siamo stati tutti molto vicini e non è una sorpresa che i nostri avversari siano lì, con Max in pole. Come faccio a vincere domani? Semplice: superando due macchine. Non lo so, dal punto di vista strategico aspetteremo e valuteremo tutte le opzioni. In partenza e al primo giro possono succedere molte cose”.

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in News F1

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Ultime news F1

Altre notizie in primo piano

GP Italia

Venerdi 5 settembre

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)13:30 - 14:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)17:00 -18:00

Sabato 6 settembre

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)12:30 - 13:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)16:00 -17:00

Domenica 7 settembre

Gara (Sky Sport F1 HD)15:00
5.793 Km | 53 giri

Foto F1

https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/VENERDI/mini/f1 gp italia venerdi 243https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/VENERDI/mini/f1 gp italia venerdi 180https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/VENERDI/mini/f1 gp italia venerdi 418https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/VENERDI/mini/f1 gp italia venerdi 491https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/VENERDI/mini/f1 gp italia venerdi 345https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/VENERDI/mini/f1 gp italia venerdi 261https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/VENERDI/mini/f1 gp italia venerdi 311https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/VENERDI/mini/f1 gp italia venerdi 119https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/VENERDI/mini/f1 gp italia venerdi 387