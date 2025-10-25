F1 | GP Messico FP2: Verstappen davanti a Leclerc. Norris vola sul passo gara – RISULTATI

Max Verstappen si è imposto nella seconda sessione di prove libere in Messico. Il quattro volte campione del mondo, a caccia delle McLaren in classifica, ha fermato il crono in 1:17.392, staccando di un decimo Leclerc con la Ferrari e Antonelli con la Mercedes, ancora in top tre dopo il secondo tempo nelle Libere 1. Quarta posizione per Norris, a due decimi dall’alfiere della Red Bull, mentre Hamilton, nuovamente in pista dopo la pausa forzata nella sessione mattutina, è quinto a 3 decimi netti da Max. Chiudono la top t10 Russell, Tsunoda, Alonso, Sainz e Stroll.

Difficoltà enormi per Oscar Piastri, dodicesimo con una McLaren nervosa, quantomeno la sua. Sul passo gara, Verstappen sembra davvero costante con le gomme medie, mentre Norris inizia la sua simulazione con le soft, girando un secondo più veloce del rivale olandese. Ancora male l’australiano, costantemente più lento del compagno di squadra. Lando, tra l’altro, ha avuto un piccolo problema di erogazione power unit a inizio PL2, così come Antonelli. La RB21, come dimostra anche la facilità con cui Tsunoda gira, ha portato degli aggiornamenti importanti su fondo e pance per aggredire la squadra di Woking e cercare di mettere fiato sul collo a Norris e Piastri. Di seguito la tabella dei tempi della sessione. Sabato, alle 19:30, la terza e ultima ora di prove, mentre alle 23:00 scatteranno le qualifiche. Gara domenica alle 21:00, e occhio al cambio d’ora.