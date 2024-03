F1 | GP Bahrain 2024: sicure le due soste, quasi escluso l’utilizzo della gomma media

Siamo arrivati al primo Gran Premio della stagione di Formula 1. Il 2024 si apre con Max Verstappen in pole position davanti a Charles Leclerc, seguono George Russell e Carlos Sainz. Il weekend fino a questo momento ci ha detto come la Red Bull RB20 sia ancora la macchina migliore nelle mani del campione olandese, ma gli inseguitori, pur non avendo ancora agganciato di tutto la creatura di Adrian Newey, si sono avvicinati notevolmente, e vedremo se nel passo gara di oggi le buone sensazioni saranno confermate. Come di consueto, vediamo quali strategie potrebbero attuare i team nel corso del GP.

Strategie GP Bahrain 2024: due le soste minime

La strategia più immediata sembra quella che vede la partenza con soft, poi sosta tra i giri 13 e 19, passaggio a dure e poi ritorno sulla rossa per lo stint finale. Ricordiamo che Pirelli ha portato le tre mescole più dure della gamma 2024 a disposizione, ossia C1, C2 e C3, ma la gomma gialla sembra quella meno performante in Bahrain, così come lo scorso anno, e dovrebbe essere esclusa dalle scelte dei team. La seconda strategia possibile è molto simile alla prima, ma l’ultimo stint prevede la gomma hard piuttosto che la soft. La terza scelta potrebbe vedere addirittura le tre soste, ma questo dipende dalle gomme rosse a disposizione per ciascun pilota. La quarta strategia, quella meno indicata, prevede due stint con le soft e l’ultimo con le medie. Chiaramente tutto questo andrebbe a decadere con l’ingresso di una Safety Car in momenti chiave del Gran Premio.

I set di gomme disponibili per ciascun pilota