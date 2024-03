DIRETTA F1 | GP Bahrain 2024: Live Gara [LIVE TIMING E FOTO]

Diretta GP Bahrain 2024 – Amici di Motorionline, ci siamo! Tra qualche ora ci collegheremo con il circuito del Bahrain dove alle ore 16 si spegneranno i semafori che daranno il via alla prima gara della stagione! Dalla prima posizione scatterà la Red Bull di Max Verstappen che ieri ha conquistato la 33esima pole in carriera. Completa la prima fila la Ferrari di Charles Leclerc che ieri ha mancato la pole position di un soffio a causa di un errore commesso in curva 11. Dalla seconda fila, scatteranno rispettivamente George Russell e Carlos Sainz mentre in terza fila, troviamo Sergio Perez e Fernando Alonso. La quarta fila è occupata dalle McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri che precedono il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton e la Haas di Nico Hulkenberg.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DELLA GARA A PARTIRE DALLE 16:00