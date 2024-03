Formula 1 | GP Bahrain, la griglia di partenza

Formula 1 GP Bahrain – Vi riportiamo la griglia di partenza del prossimo Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Al termine di una sessione combattuta, soprattutto sul finale, Max Verstappen è riuscito a garantirsi la 33° pole position della stagione, ponendosi in una situazione di vantaggio per quello che riguarda la corsa che scatterà questo pomeriggio alle ore 16.00 (diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV).

L’olandese, autore di un gran giro in Q3, si è lasciato alle spalle la Ferrari di Charles Leclerc – imperfetto nell’ultimo time-attack della sessione – e la Mercedes di George Russell. Quarta l’altra rossa di Carlos Sainz, seguito a ruota da Sergio Perez, Fernando Alonso e le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, indietro sul giro secco ma pronte a giocarsi delle chances importanti sul passo.

A completare la top dieci Lewis Hamilton e Nico Hulkenberg. Venerdì da dimenticare infine per le Alpine, le quali chiuderanno lo schieramento con Esteban Ocon davanti a Pierre Gasly.

The starting grid for the season opener 👀#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/kwFLLtnFrW

— Formula 1 (@F1) March 1, 2024