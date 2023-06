F1 | Ferrari, Leclerc ci crede: “Red Bull fortissima in gara ma io provo sempre a vincere!”

Può sorridere Charles Leclerc per la prima fila conquistata in Austria. Il pilota della Ferrari ha chiuso a soli 48 millesimi da Verstappen in pole, e nell’ultimo giro ha dato tutto per soffiargliela, senza però riuscirci. La SF-23 sembra abbia assorbito bene i miglioramenti portati in questo weekend, a conferma di come la vettura stia andando in una direzione importante, ma il tutto dovrà essere verificato nelle due gare di questo fine settimane, anche se quella di domenica ovviamente sarà quella più significativa. Charles comunque ci crede, nonostante una Red Bull fantasmagorica.

“Dobbiamo sicuramente essere felici – ha detto Leclerc a Sky. E’ difficile spiegare quanto lavoro ci sia stato a Maranello per portare gli aggiornamenti prima del previsto, e i ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile, spingendo come dei matti e questo ha fatto sicuramente la differenza. Il feeling è buono, ma io non sono mai felice col secondo posto, ma la squadra ha fatto qualcosa di impressionante. Ho fatto fatica in Q1 e Q2, dovevo fare degli step per essere a posto in Q3, dopodiché ho fatto il meglio possibile per vedere cosa potesse succedere e ho messo tutto quello che avevo nel giro finale. Sono contento, quattro centesimi dalla pole è un buon punto di partenza per domenica. Ci proveremo, la Red Bull è fortissima in gara ma io farò di tutto e se Max mi lascerà un’occasione io ci proverò, poi vediamo come finisce”.

“Nelle ultime tre gare le sensazioni in macchina sono migliorate e così sono riuscito a dare il massimo e ad arrivare a un soffio da Max. Non ci aspettavamo di poter arrivare così vicino alla Red Bull, per cui direi che anche oggi abbiamo fatto un passo avanti importante. Ora dobbiamo confermarci anche nelle gare, sia di domani che di domenica. Nella Sprint dobbiamo riuscire ad avere una vettura costante e vedremo se nel Gran Premio saremo in grado di ripetere quanto abbiamo fatto a Montreal”.