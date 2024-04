F1 | I dubbi di Verstappen e le voci sul motore Red Bull 2026 non all’altezza

Nel mondo della Formula 1, nonostante sia in corso il mondiale 2024 si sta parlando quasi esclusivamente del futuro, in primis del 2025, ma soprattutto di quello che accadrà nel 2026. Obiettivamente la stagione in corso non offre molti spunti di riflessione, anche perché sembra già bello che fatto il quarto titolo consecutivo per Max Verstappen. Proprio del pilota olandese si è concentrato l’ultimo podcast di RacingNews365, sulla quale sono intervenuti Ruud Dimmers e Tom Coronel, connazionali del campione della Red Bull. Tanti i temi trattati, dal futuro del leader del mondiale ai problemi che sembra stiano sorgendo nel reparto RB PowerTrains, con il propulsore 2026 che sembra non essere all’altezza della concorrenza, e questo potrebbe essere un motivo di riflessione per Verstappen stesso, il quale potrebbe accettare nel prossimo futuro le avance della Mercedes.

“Ci sono voci secondo le quali la power unit Red Bull sia molto indietro – ha affermato Coronel. Non riescono a ricavarne la potenza necessaria, e pare possano non farcela. Per quanto riguarda Max, penso che la Mercedes gli offrirà un contratto da ambasciatore, il che è qualcosa di diverso rispetto allo stesso ruolo di un produttore di lattine. Io penso che nei prossimi due anni vincerà il mondiale, per poi sedersi su qualcosa di argentato nel 2026, non riesco a immaginare uno scenario diverso. Vedo anche il fattore divertimento sia un po’ scomparso, lui fa le sue cose ma non si diverte più in Red Bull, lo noti in ogni cosa che fa, è l’unica cosa che noto”.

“La situazione di Max rimane nel limbo – riferisce Dimmers. Ci sono voci secondo le quali lui, suo papà Jos e il manager Raymond Vermeulen parleranno con la Mercedes. Parleranno di ciò che sarà possibile fare, ma non è soltanto una questione di soldi, vista la disparità di prestazioni tra le Frecce d’Argento e la Red bull in questo momento”.