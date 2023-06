Formula 1 | Ferrari, Sainz polemico: “Dobbiamo trovare una soluzione per i track limits”

Terza posizione per Carlos Sainz nelle qualifiche del Gran Premio d’Austria. Il pilota della Ferrari può certamente sorridere, anche se domani non avrà a disposizione gomme soft nuove per un’eventuale SQ3 per determinare la griglia della Sprint Race. Questo perché ha dovuto fare un tentativo in più in Q2 a causa dei track limits, davvero troppo invasivi a Zeltweg, quest’anno ancora più del solito. Un problema grave e che la FIA deve risolvere, ma evidentemente poter mettere la ghiaia in un tracciato occupato anche dalla MotoGP sembra essere troppo complicato.

“Nel complesso è stata una giornata positiva per me e il team visto che domenica per il Gran Premio partiremo secondo e terzo – ha detto Sainz. La vettura è stata buona per tutto il giorno e sono stato veloce fin dall’inizio, che è sempre un buon segno. Non abbiamo molte indicazioni sul nostro passo gara rispetto ai rivali ma guardiamo con fiducia alle gare di domani e domenica. Nonostante il buon risultato, credo che dobbiamo lavorare insieme alla FIA per trovare un sistema migliore che permetta di decidere più velocemente e in maniera più efficiente sulle infrazioni riguardanti i limiti della pista. In Q2 infatti avevo ottenuto un buon tempo ed ero in garage con la testa già al Q3 quando sono dovuto uscire di nuovo, visto che c’erano dubbi sul mio giro, e ho dovuto impiegare il treno di gomme Soft che avevamo accantonato per la qualifica della Sprint di domani”.