Formula 1 | Sauber a Miami per la tanto attesa “svolta” stagionale

Formula 1 Sauber GP Miami – In attesa di conoscere il proprio futuro, sempre piaciuto destinato ad essere lontano dalla Sauber, Valtteri Bottas e Guanyu Zhou hanno tracciato gli obiettivi personali e di squadra per il prossimo Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Dopo i passi falsi di questo inizio di stagione, condizionato da errori e sbavature, i due portacolori della scuderia elvetica intendono battagliare per la zona punti in Florida, appuntamento che – anche in virtù del format Sprint – potrebbe regalare delle opportunità non indifferenti in ottica top dieci.

Bottas, obiettivi chiari per Miami

“Sono entusiasta di correre di nuovo a Miami, una pista che mi piace e dove ho visto risultati soddisfacenti in passato. Anche se lo scorso fine settimana non è andato come previsto, il nuovo format della sprint in generale ha funzionato abbastanza bene per me e per la squadra. Eravamo sul punto di lottare per i punti con entrambe le vetture e stiamo facendo passi da gigante nella giusta direzione. Questo weekend avremo due opportunità di andare a punti e, se eseguiremo bene le nostre sessioni, potremmo essere proprio lì. In un settore così competitivo, dove anche i più piccoli miglioramenti o errori possono avere un grande impatto, è importante massimizzare ogni opportunità, sapendo che anche la concorrenza sta lavorando duramente sulle loro prestazioni”.

Zhou ottimista sulle novità Sauber

“Non vedo l’ora che arrivi Miami. E’una città molto vivace con una pista interessante e stimolante. Inoltre ho appena avuto alcune sessioni di simulazione produttive con il team a Hinwil per prepararmi al circuito. Abbiamo notato un trend positivo per la nostra vettura, sia in termini di prestazioni che di ritmo nelle ultime gare, e i nostri pacchetti di upgrade sembrano funzionare come previsto. Siamo andati vicini a segnare i nostri primi punti nella precedente sessione di sprint, quindi sono determinato a dare il massimo ancora una volta per lottare per i punti per la squadra”.