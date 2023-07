Formula 1 | Ferrari a un soffio dalla pole in Austria

Formula 1 GP Austria Ferrari – La spettacolare qualifica andata in scena sul circuito di Spielberg ha visto la Scuderia Ferrari protagonista sia con Charles Leclerc che con Carlos Sainz, che prenderanno il via del Gran Premio di domenica (partenza alle ore 15 CET) dalla seconda e dalla terza posizione.

Senza respiro. Le tre fasi della qualifica sono vissute sul filo dei centesimi, complice la limitata lunghezza del circuito e il tempo di percorrenza di poco superiore al minuto. A complicare il quadro, i limiti della pista nelle ultime due curve, che hanno portato alla cancellazione di molti tempi. Charles e Carlos sono stati molto precisi e sono avanzati fino all’ultima fase senza particolari problemi. In Q3 entrambi hanno avuto a disposizione due treni di gomme Soft nuove – per Sainz, come del resto per altri sei piloti sui dieci giunti alla fase finale, si è deciso di impiegare anche il set che in teoria era previsto per lo Sprint Shootout di domani dopo che lo spagnolo ne aveva impiegati tre in Q2 – e sono stati costantemente competitivi. Al primo tentativo Leclerc e Sainz hanno ottenuto degli eccellenti 1’04”709 e 1’04”927 ed entrambi sono stati in grado di migliorarsi al secondo giro lanciato. Charles con 1’04”439 è arrivato a soli 48 millesimi dalla pole di Max Verstappen e anche Carlos con 1’04”581 ha blindato il terzo posto sulla seconda fila dello schieramento.

Sabato a sé. Come da format modificato quest’anno, il Gran Premio vero e proprio viene messo in pausa. Domani infatti è la giornata dedicata alla gara Sprint: si parte alle ore 12 CET con la qualifica dedicata – denominata Sprint Shootout che prevede Q1, Q2 e Q3 con tempi ridotti e un solo treno di gomme utilizzabile (Medium per le prime due fasi, Soft per l’ultima) per ciascuna fase. Alle 16.30 è in programma la corsa: 100 km (19 giri), che consentiranno alle squadre anche di verificare il passo in vista del Gran Premio di domenica. Sulla giornata incombe però l’incognita meteo, potrebbe infatti cadere la pioggia.

