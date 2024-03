F1 | Alpine, desolante nona fila per Ocon e Gasly in Arabia Saudita

Continuano i grossi problemi per l’Alpine. In Arabia Saudita, Ocon e Gasly scatteranno dalla nona fila nella gara di oggi, dopo delle qualifiche abbastanza disastrose. Forse è andata un filino meglio rispetto alla scorsa settimana, ma i problemi altrui hanno anche facilitato il lavoro della A524, macchina ancora troppo lontana dagli standard di una Formula 1 realmente competitiva. La gara potrebbe essere un caos, e quindi non dovrebbero mancare le occasioni per risalire un po’ la classifica per i due piloti francesi.

Alpine, le parole di Ocon e Gasly dopo le qualifiche

“Qualifiche molto difficili per noi, ci manca ancora prestazione – ammette Ocon. Ho massimizzato la sessione, ma non è bastato per superare il Q1. Continueremo a spingere a testa alta e sbloccare più ritmo sulla vettura. In gara combatteremo, come sempre, e cercheremo di fare una buona partenza. La velocità in rettilineo c’era in questo weekend, quindi dobbiamo vedere come riusciremo a gareggiare insieme agli altri. Bisogna raccogliere dati e imparare di più sulla vettura, deve essere un must per noi”.

“Qualifiche impegnative – rincara Gasly. Nel primo giro sono andato bene, ma il ritmo non c’era. Nell’ultimo tentativo non avevo grip al posteriore e la macchina scivolava. Dobbiamo analizzare il motivo per il quale accade tutto questo e trovare soluzioni per il futuro. Sapevamo che non sarebbe stato facile, ma stiamo spingendo tutti per migliorare, stiamo facendo del nostro meglio. In gara lotteremo, daremo tutto ciò che possiamo come facciamo ogni volta che saliamo in macchina. Voglio risalire la griglia!”.